Rettungseinsatz in Plauen: Unfall in Tiefgarage
Plauen - Großer Rettungseinsatz in Plauen (Vogtland): Zwei Personen wurden in einer Tiefgarage verletzt, eine davon schwer.
Das Ganze geschah gegen 10.30 Uhr an der Thüringer Straße. Dort fuhr ein BMW-Fahrer (85) mit seinem Wagen in eine Tiefgarage.
"Nachdem er das Einfahrtstor passierte, fuhr er aus bisher ungeklärter Ursache frontal an eine Mauer", teilt die Polizei mit.
Daraufhin fuhr er mit seinem Wagen nach hinten und krachte gegen das Rolltor. Dabei wurde der BMW-Fahrer leicht verletzt, seine Beifahrerin (85) zog sich hingegen schwere Verletzungen zu.
"Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24. Vor Ort waren Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte.
Erstmeldung: 22. April, 13.04 Uhr, zuletzt aktualisiert am 23. April, 13.27 Uhr
Titelfoto: Pastierovic