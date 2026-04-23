Rettungseinsatz in Plauen: Unfall in Tiefgarage

Plauen - Großer Rettungseinsatz in Plauen ( Vogtland ): Zwei Personen wurden in einer Tiefgarage verletzt, eine davon schwer.

Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr waren am Mittwochvormittag in der Thüringer Straße im Einsatz. In einer Tiefgarage kam es zu einem Unfall. © Pastierovic

Das Ganze geschah gegen 10.30 Uhr an der Thüringer Straße. Dort fuhr ein BMW-Fahrer (85) mit seinem Wagen in eine Tiefgarage.

"Nachdem er das Einfahrtstor passierte, fuhr er aus bisher ungeklärter Ursache frontal an eine Mauer", teilt die Polizei mit.

Daraufhin fuhr er mit seinem Wagen nach hinten und krachte gegen das Rolltor. Dabei wurde der BMW-Fahrer leicht verletzt, seine Beifahrerin (85) zog sich hingegen schwere Verletzungen zu.