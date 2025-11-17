UFO-Alarm in Sachsen! Unbekanntes Objekt abgestürzt und spurlos verschwunden

Schöneck - Ein unbekanntes Flugobjekt (kurz: UFO) hat im Vogtland Großalarm ausgelöst.

Stürzt hier ein UFO ab? Diese Erscheinung am Himmel über Schöneck löste eine große Suchaktion aus. © Florian Wissgott

Mehrere Augenzeugen meldeten sich bei der Polizei, weil sie am Sonntag kurz nach 16 Uhr am Himmel einen Flugkörper mit einem rauchenden Schweif entdeckt hatten, der offenbar abstürzte. Auch von einem Knall wurde berichtet.

Mehrere Feuerwehren und Einsatzkräfte der Polizei rückten aus, um nach einer Absturzstelle zwischen Schöneck und Oelsnitz/V. zu suchen.

"Darüber hinaus wurde die Flugsicherung Leipzig, die Bundeswehr, das Weltraum-Lagezentrum sowie Polizeidienststellen in Bayern und Tschechien informiert", so Sebastian Schmidt von der Polizeidirektion Zwickau.

"Ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera überflog das Gebiet. Auch eine Drohne der Feuerwehr war im Einsatz."