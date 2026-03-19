Vogtlandkreis schließt zentrale Asylunterkunft

Plauen - Der Vogtlandkreis regelt die Unterbringung für Flüchtlinge neu. Die Hauptunterkunft in Plauen soll geschlossen und eine kleinere Einrichtung in Reichenbach genutzt werden. Hintergrund sind die sinkenden Zahlen von Asylsuchenden.

Landrat Thomas Hennig (48, CDU). © Ellen Liebner

Da es niedrigere Zugangszahlen von Flüchtlingen gibt, hat das Landratsamt des Vogtlandkreises unter Landrat Thomas Hennig (48, CDU) beschlossen, dass die aktuelle Zentralunterkunft in der Kasernenstraße in Plauen schrittweise geschlossen werden soll.

"Die Umsetzung ist im ersten Halbjahr 2027 geplant", so das Landratsamt.

Zur gleichen Zeit soll eine Einrichtung in Reichenbach mit 54 Plätze als Transferzentrum zur Verfügung gestellt werden.