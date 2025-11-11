Tunnel nahe Dresden gesperrt: Das ist der Grund

Meißen - Einschränkungen angekündigt! D er Schottenbergtunnel im sächsischen Meißen muss mehrfach voll gesperrt werden.

Wegen Wartungsarbeiten ist der Schottenbergtunnel ab Dienstag zeitweise dicht. (Archivbild) © Imago/Andreas Weihs

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist der Verkehr am Dienstag und Mittwoch jeweils von 8 bis 18 Uhr unterbrochen.

Am Donnerstag könne die Röhre im Zeitfenster zwischen 8 und 13 Uhr nicht befahren werden.

"Grund dafür sind Wartungsarbeiten an der Tunneltechnik", erklärte eine Rathaus-Sprecherin.