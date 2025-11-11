10.536
Tunnel nahe Dresden gesperrt: Das ist der Grund
Meißen - Einschränkungen angekündigt! Der Schottenbergtunnel im sächsischen Meißen muss mehrfach voll gesperrt werden.
Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist der Verkehr am Dienstag und Mittwoch jeweils von 8 bis 18 Uhr unterbrochen.
Am Donnerstag könne die Röhre im Zeitfenster zwischen 8 und 13 Uhr nicht befahren werden.
"Grund dafür sind Wartungsarbeiten an der Tunneltechnik", erklärte eine Rathaus-Sprecherin.
Getestet werde die Weiterleitung und automatische Verkehrsregelung im Brandfall für beide Fahrtrichtungen und alle Spuren. Eine Umleitung sei ausgeschildert.
