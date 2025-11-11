 10.536

Tunnel nahe Dresden gesperrt: Das ist der Grund

Einschränkungen angekündigt! Ein Tunnel nahe Dresden muss mehrfach voll gesperrt werden.

Von Maximilian Schiffhorst

Meißen - Einschränkungen angekündigt! Der Schottenbergtunnel im sächsischen Meißen muss mehrfach voll gesperrt werden.

Wegen Wartungsarbeiten ist der Schottenbergtunnel ab Dienstag zeitweise dicht. (Archivbild)
Wegen Wartungsarbeiten ist der Schottenbergtunnel ab Dienstag zeitweise dicht. (Archivbild)  © Imago/Andreas Weihs

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist der Verkehr am Dienstag und Mittwoch jeweils von 8 bis 18 Uhr unterbrochen.

Am Donnerstag könne die Röhre im Zeitfenster zwischen 8 und 13 Uhr nicht befahren werden.

"Grund dafür sind Wartungsarbeiten an der Tunneltechnik", erklärte eine Rathaus-Sprecherin.

Getestet werde die Weiterleitung und automatische Verkehrsregelung im Brandfall für beide Fahrtrichtungen und alle Spuren. Eine Umleitung sei ausgeschildert.

