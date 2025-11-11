Neue Betrugsmasche: Dubiose Firma bucht Geld ab, obwohl kein Vertrag besteht

Leipzig - Mehrere Personen in Sachsen wurden in letzter Zeit beim Blick auf ihre Kontoauszüge stutzig. Eine Firma buchte 89,90 Euro ab und das, obwohl keiner der Betroffenen einen Vertrag mit ihr abgeschlossen hatte.

Die Firma buchte immer 89,90 Euro ab. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

­Viele von ihnen informierten die Verbraucherzentrale Sachsen, die sich mit dem Fall beschäftigte und am Dienstag darüber informierte.

Die Abbuchungen wurden demnach von der Firma "Megatipp Emergency Call Services TR" durchgeführt.

Dabei wurde auch eine fiktive Kundennummer angegeben. Im Verwendungszweck tauchte häufig die Webseite "vorsorge-karte.com" auf.

"Die Betroffenen kennen weder den Anbieter noch die angegebene Website. Nach ihren Angaben haben sie keinen Vertrag abgeschlossen", erklärte Jasmin Trautloft, Beratungsstellenleiterin in Plauen.