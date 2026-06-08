Vollsperrung wegen Explosion an Sachsens wichtigster Bahnstrecke

Weinböhla - Explosion am Haltepunkt Weinböhla! In der Nacht zu Montag haben Kriminelle kurzzeitig den Zugverkehr auf Sachsens wichtigster Bahnstrecke zwischen Dresden und Leipzig lahmgelegt.

Die Polizei war in der Nacht auf Montag wegen einer Automatensprengung am Haltepunkt Weinböhla im Einsatz. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Den Polizei-Angaben zufolge waren Beamte nach Zeugen-Hinweisen kurz vor 2 Uhr zu der Station ausgerückt, weil bislang Unbekannte den dortigen Fahrkartenautomaten in die Luft gesprengt hatten.

"Die Täter zündeten Pyrotechnik im Ausgabeschacht des Gerätes, welches dadurch gänzlich zerstört wurde", erklärte Sprecher Marko Laske (50). Die Höhe des Sachschadens sei bislang noch unbekannt.

Laut Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mussten beide Streckengleise für rund zehn Minuten gesperrt werden. Danach hätten Regionalzüge aufgrund der behördlichen Maßnahmen in beide Richtungen für mehrere Stunden nicht in Weinböhla halten dürfen. Seit 5.25 Uhr rolle der Verkehr wieder planmäßig.

Martin Ebermann (40), Sprecher der Dresdner Bundespolizei, erklärte gegenüber TAG24, dass Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion laufen. "Die Zuständigkeit liegt bei der Landespolizei."