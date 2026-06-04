Verbraucherzentrale warnt vor Abzocke bei WM-Ticketkauf

Leipzig - Kurz vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA warnt die Verbraucherzentrale Sachsen vor betrügerischen Angeboten für Tickets und Reisen im Internet.

Wer Tickets oder Reisen rund um die Fußball-WM online bucht, sollte Anbieter und Angebote genau prüfen. Das Eröffnungsspiel findet am 11. Juni im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt statt. (Archiv) © Li Muzi/XinHua/dpa

Angesichts hoher Preise beim offiziellen Ticketanbieter lockten inoffizielle Ticketbörsen, Kleinanzeigenportale und Angebote in sozialen Netzwerken. Dort würden allerdings Tickets angeboten, die personengebunden und nicht übertragbar seien, so die Verbraucherschützer. Es drohten die Abweisung am Stadiontor und der Totalverlust des Geldes.

Zudem gebe es unseriöse Reiseangebote für Unterkünfte und Mietwagen, die nicht existierten. "Vor jeder Buchung sollte daher das Impressum des Anbieters sowie die vollständigen Preis- und Leistungsangaben genau geprüft werden", heißt es weiter.

Weiterhin florierten Fake-Shops für Fanartikel im Internet. Die Verbraucherschützer warnen vor Angeboten, die zu gut scheinen, um wahr zu sein.