Vor einem Jahr im Einsatz gestorben: Gedenkstein erinnert an getöteten Polizisten

Lauchhammer - Vor einem Jahr endete das Leben des Dresdner Polizisten Maximilian Stoppa (†32) in der Bockwitzer Straße im brandenburgischen Lauchhammer. Ein polnischer Autodieb (27) hatte ihn dort totgefahren, muss sich nächste Woche wegen Mordes vor Gericht verantworten .

Zahlreiche Polizisten gedachten des verstorbenen Kollegen. © Holm Helis

Am Mittwoch wurde vor Polizisten, Angehörigen und Politikern ein Gedenkstein für den jungen Polizisten enthüllt.



Außer der Sonne strahlte gegen 11 Uhr am Tatort nichts mehr: "Wir stehen heute hier zusammen, um einen Menschen zu ehren, der sein Leben voll und ganz in den Dienst unserer Gesellschaft gestellt hat und dafür mit dem Höchsten zahlte", sagte Dresdens Polizeipräsident Lutz Rodig (62) vor Ort.

"Er war hier, weil er anderen helfen wollte, anderen, denen Unrecht widerfahren war." Rodig zollte der Entscheidung des Beamten der Gemeinsamen Fahndungsgruppe, den gestohlenen Wagen zu stoppen, höchsten Respekt.

"Dieser Stein ist ein Zeichen dafür, dass sein Dienst an der Gesellschaft nicht vergessen wird", so Rodig.