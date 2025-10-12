War der Hasen-Verstümmler in Sachsen nur ein gemeiner Fuchs?

Callenberg - Aufatmen im Fall der verstümmelten Kaninchen von Callenberg : Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass der Täter vermutlich ein Fuchs war - Teile der getöteten Tiere waren vergraben worden.

Profiler Axel Petermann (73). © PR/Ralf Gemmecke

Der erste Verdacht auf einen zweibeinigen Übeltäter kam nicht von ungefähr: "Es werden immer wieder auch von Menschen Tiere getötet, gequält, verstümmelt", weiß Profiler Axel Petermann (73).

Der ehemalige Kriminalkommissar leitete viele Jahre die erste Mordkommission der Bremer Polizei, ist zudem Fallanalytiker und schrieb mehrere Bestseller-Bücher.

Und es seien nicht nur Kleintiere, an denen Sadisten ihre Wut auslassen: "Wenn der Mensch älter wird, sich seine devianten Fantasien weiter entwickeln, dann wird dies auch mit Großtieren fortgesetzt."

Ein Beispiel ist das kürzlich zu Tode gequälte Pony im Zittauer Tierpark: "Es geht um Gewalt, um Macht, die damit ausgelebt wird".