Weniger weniger unerlaubte Einreisen an Sachsens Grenzen

Pirna - Seit Mitte September 2024 gibt es an allen deutschen Landesgrenzen Grenzkontrollen bei Einreisen, an der sächsischen Grenze zu Polen und Tschechien bereits seit Oktober 2023. In Sachsen hat sich dadurch die Zahl illegaler Grenzübertritte innerhalb eines Jahres fast halbiert.

2025 wurden nur noch 4530 illegale Grenzübertritte im Freistaat festgestellt. 2024 waren es noch fast doppelt so viele. © Patrick Pleul/dpa

2025 wurden insgesamt 4530 illegale Grenzübertritte im Freistaat festgestellt. Ein Jahr zuvor waren es 8477 (2023: 29.744 Fälle).

Die meisten im Jahr 2025 aufgegriffenen Menschen kamen aus der Ukraine, Syrien, Türkei und Russland.