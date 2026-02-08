Schon wieder Streik! Sächsische Behörden legen die Arbeit nieder
Dresden - Am Dienstag drohen in Sachsen Einschränkungen bei Ämtern und Hochschulen. Denn ver.di ruft mal wieder zum Warnstreik auf.
Wie die Gewerkschaft mitteilte, sind von der landesweiten Arbeitsniederlegung unter anderem Landesbehörden und Studentenwerke betroffen.
Auch an Universitäten und Hochschulen in Dresden und Chemnitz kann es zu Ausfällen und eingeschränkten Angeboten kommen.
Zum Warnstreik aufgerufen sind demnach alle Tarifbeschäftigten der Länder sowie Auszubildende und Praktikanten sowie dual Studierende.
Der Ausstand betrifft Einrichtungen in Meißen, Bautzen, Görlitz, im Erzgebirgskreis, in Mittelsachsen und im Vogtlandkreis sowie in den Städten Dresden und Chemnitz. Bestreikt werden soll zudem die Sächsische Landesbibliothek.
Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder. ver.di fordert 7 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 300 Euro im Monat.
