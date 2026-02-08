Winterspaß im Freistaat! Barbara Klepsch über das Reiseland Sachsen

Dresden - Die sächsischen Winterferien haben begonnen. Passend dazu spricht die Sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus, Barbara Klepsch (60, CDU), mit TAG24 über den "Masterplan Tourismus".

Staatsministerin für Kultur und Tourismus: Barbara Klepsch (60, CDU). © Thomas Türpe

TAG24: Frau Klepsch, wie viel Geld gibt der Freistaat jährlich für Kampagnen aus, um Urlauber in sächsische Wintersportorte zu locken?

Barbara Klepsch: In unserem Auftrag wirbt die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS) im In- und Ausland intensiv für das Reiseland Sachsen - aktuell mit der Winteraktivkampagne 'Wintersport und Winterevents in Sachsen', aber auch für das Winterwandern als attraktives Reiseerlebnis. Für die touristische Vermarktung des Reiselandes Sachsen stellen wir der TMGS in diesem Jahr rund 5,9 Millionen Euro zur Verfügung. Zudem werden die sächsischen Reisegebiete dieses Jahr mit etwa 4,7 Millionen Euro unterstützt.

TAG24: Wie viele Gäste wurden in der vergangenen Wintersaison in Sachsens Wintersportorten gezählt - und woher kamen sie?

Klepsch: Zwischen Dezember 2024 und März 2025 wurden rund 179.000 Gästeankünfte aus unseren Wintersportorten gemeldet. Dabei sind kleinere Unterkünfte mit weniger als zehn Betten nicht meldepflichtig. Die Gäste kamen zu 98 Prozent aus Deutschland, erfahrungsgemäß überwiegend aus den umliegenden Bundesländern Berlin/Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Zur Herkunft ausländischer Gäste wissen wir, dass dabei unsere Nachbarn aus der Tschechischen Republik mit etwa 18 Prozent am stärksten vertreten sind.