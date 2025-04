Wie der Urenkel von Käthe Kollwitz selbst ein Künstler wurde

Und so ging er nach einer Keramik-Ausbildung nach Japan, lernte, was die eigentliche Bedeutung dieser Kunstform ist: "Man möchte die Menschen mit den Gefäßen emotional berühren und Ruhe vermitteln."

Durch Zufall kam er mit 13 zur Schauspielerei. "Doch ich wollte selbstbestimmter und vor allem alleine arbeiten. Damit ich keine Zugeständnisse in der Qualität meiner Arbeit machen muss." Den Traum der Bildhauerei verfolgte er bewusst nicht: "Den Vergleichen mit der Kunst meiner Urgroßmutter hätte ich mich nicht gewachsen gefühlt."

Käthe Kollwitz (1867-1945) hatte die letzten acht Monate ihres Lebens im Rüdenhof mit Blick auf Schloss Moritzburg gelebt. © Eric Münch

Was viel Geduld erfordert, ergibt bestimmte Parallelen zu der Kunst seiner berühmten Vorfahrin.

"Ich werde oft gefragt, ob ich nicht auch so wie meine Urgroßmutter in unserer Zeit wirken möchte. Das tue ich mit meinen Gefäßen. In Zeiten der Orientierungslosigkeit weise ich, wie sie, einen klaren Weg."

Wer Jan Kollwitz kennenlernen möchte, hat am Sonntag (27. April) um 17 Uhr die Chance. Dann liest er im Kollwitz-Haus Moritzburg anlässlich des 80. Todestages seiner Urgroßmutter aus ihren Tagebüchern vor (Eintritt frei, Spenden erwünscht).