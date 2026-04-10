Wieder Ersatzverkehr: Hier fahren in Sachsen Busse statt Bahnen

Freiberg/Döbeln - In den nächsten Wochen gibt es in Sachsen wieder Schienenersatzverkehr auf mehreren Linien.

Ab dem heutigen Freitag fahren in den Abendstunden zwischen Freiberg und Oederan keine Züge, sondern Busse. (Archivbild) © Maik Börner

Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mitteilt, finden zwischen Oederan und Freiberg Gleis-, Brücken- und Bahnübergangsarbeiten statt. Deswegen kommt es auf beiden Linien RE3 und RB30 ab dem heutigen Freitagabend bis zum 26. April zu Schienenersatzverkehr.

Die Busse, die den Regionalexpress ersetzen, fahren zwischen den beiden Städten ohne Zwischenhalt. Die Regionalbahn bedient dagegen alle Unterwegshalte, mit Ausnahme von Frankenstein (Sachsen).

"Da die RB‑Ersatzbusse den Bahnübergang wegen Bauarbeiten in Frankenstein (Sachsen) nicht befahren können, werden folgende Ersatzhaltestellen genutzt: in Richtung Freiberg die RV-Haltestelle Oberschöna, B173 sowie in Richtung Oederan die RV-Haltestelle Oberschöna, Gh Erbgericht (B173)", schreibt die MRB auf ihrer Homepage.

Zusätzlich sind zwischen Oederan und Frankenstein Kleinbusse unterwegs, deren Fahrzeiten auf die Zug- und Busanschlüsse in Oederan abgestimmt sind.

Außerhalb des Sperrabschnitts fahren alle Züge nach Regelfahrplan.

Parallel zu den Arbeiten zwischen Freiberg und Oederan finden noch weitere Arbeiten an der Strecke statt: