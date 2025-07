Winnetou und Co. im neuen Prachtband: So eroberte Karl May weltweit die Bühnen

Der vierte Teil der Reihe "Karl May auf der Bühne" ist mit über 500 Fotos illustriert. © PR

Ab Ende der 1920er-Jahre ritten Winnetou & Co. in der ganzen Welt über Theaterbühnen.

Für den neuen Prachtband "Karl May - Auf der Bühne IV" (Karl May Verlag, 59 Euro) haben die Autoren Nicolas Finke und Reinhard Marheinecke zwischen Estland und den USA recherchiert.



Auf 400 Seiten sind viele spannende Geschichten zu lesen: So trotteten in Pullman City in Eging am See echte Bisons über die Freilichtbühne. Karl May wurde außerdem sogar in der Budapester Oper gespielt.