Zecken schon wieder in Sachsen aktiv: So viele neue Fälle sind bereits registriert

Dresden - Zeckenalarm! Die stechenden Biester sind schon wieder unterwegs.

Über 150 Fälle von Infektionen durch Zecken hat das Robert Koch-Institut in Sachsen in diesem Jahr bereits registriert. © Patrick Pleul/dpa

Für Sachsen hat das Robert-Koch-Institut (RKI) seit Jahresbeginn bereits 164 Borreliose- und vier FSME-Fälle registriert.

"Wer in der Natur unterwegs ist, sollte beim Arbeiten im Freien oder bei Wanderungen durch hohes Gras und Gebüsch geschlossene Schuhe tragen und helle Kleidung, die möglichst viel Körperfläche bedeckt", empfiehlt Claudia Beutmann (39), Landesgeschäftsführerin der Barmer Sachsen.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 2637 Fälle erfasst. Die meisten Vorkommnisse wurden im Erzgebirgskreis (448 Fälle) gemeldet, gefolgt von Mittelsachsen (444 Fälle) und dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (313 Fälle).

In Sachsen kommt vor allem die sogenannte Lyme-Borreliose vor, die durch von Zecken übertragene Bakterien ausgelöst wird.