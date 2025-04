Zu viele Ausgaben: Umweltminister läutet Sparjahre ein

Von Jörg Schurig, Erik Töpfer

Dresden - Sachsens Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (53, CDU) sieht den Freistaat auch in seinem Ressort an finanziellen Grenzen angelangt. In den vergangenen fünf Jahren habe man Geld oft genug "im Bereich der Umwelt und Landwirtschaft für Extras ausgegeben. Die Zeiten für Extras sind vorbei."