"Zurschaustellung geistiger Unreife": Sächsische Stadt tobt wegen Vandalismus-Schäden

Bischofswerda - Widerwärtiger Vorfall am Horkaer Teich in Bischofswerda: Bislang Unbekannte haben am vergangenen Wochenende eine große Wandertafel und ein Hinweisschild mit Hakenkreuzen sowie Codes der rechtsextremen Szene (88) verunstaltet. Die Stadtverwaltung tobt.

Sascha Hache (51), Referent des OBs von Bischofswerda, hat in den sozialen Netzwerken gegen die Vandalen ausgeteilt. © Stadt Bischofswerda

"Manchmal fragt man sich, ob manche Leute ihren Kopp nur noch zum Haareschneiden haben", findet Sascha Hache (51), der persönliche Referent des OBs, deutliche Worte in einem Beitrag bei Facebook und Instagram.

"Intelligenzallergiker" hätten nicht nur die Info-Aufsteller besprüht, sondern auch eine Bank des Indianerpfades am Teich demoliert. "Als Stadt Bischofswerda verurteilen wir diese sinnlose Zurschaustellung geistiger Unreife und stellen einen Strafantrag."

Im Gespräch mit TAG24 erklärt Hache, dass die Verwaltung ihrem Ärger über den Vandalismus in den sozialen Netzwerken einfach mal Luft machen musste.

"Das kostet alles Zeit und Geld - bei ohnehin schon knappen Kassen."

Mitarbeiter des Bauhofs hätten die Schmierereien zügig beseitigt. "Der Schaden an Tafel und Schild wird auf 150 Euro beziffert", so Hache.