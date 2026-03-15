Zuschauerin Laura rastet bei Zaubershow auf der Bühne aus: "Sowas Ekelhaftes"

Schkeuditz - Was mit Zauberei, Hypnose und mehr oder weniger willigen Zuschauern so alles möglich ist, zeigte das Magier-Duo "Die Unfassbaren" am Samstag in Schkeuditz. Doch eine Zuschauerin wurde auf der Bühne plötzlich rasend vor Wut und wies Zauberer Ben David und Hypnotiseur Christo gewaltig in ihre Schranken.

Ben David (r.) und Christo haben sich auf drei Dinge spezialisiert: Zauberei, Hypnose und Comedy. (Archivbild) © PR/Die Unfassbaren

Anfangs war noch alles gut und Laura entpuppte sich als fröhlicher und offener Dauergast auf der Bühne.

"Bei dir könnte man auch fast glauben, du bist eingekauft", scherzte Christo, als die Pflegerin sich das dritte Mal als Versuchskaninchen zur Verfügung stellte.

Mittlerweile ging die Show von spannenden kleineren und größeren Zaubertricks in einen Hypnose-Teil über. Ein ganzer Schwung an Menschen nahm auf der Bühne Platz, um sich in Trance Aufgaben zuweisen zu lassen.

Laura wurde dabei eingeredet, sie habe den Boden der Bühne gerade erst frisch gewischt und wird jedes Mal stinksauer, wenn einer darüber läuft.

Ein Schnipsen und ihr Dämmerschlaf war beendet. Und was soll man sagen, Christo hätte niemand Besseren für die Rolle wählen können.

Nach einigen erbosten Aufforderungen, den Boden zu verlassen, rastete Laura aus und drohte Christo fürs nächste Wischen an: "Wenn du so weitermachst, dann nehme ich dein Gesicht dafür."

Als dann noch Ben David dazukam, war es komplett aus. "Sowas Ekelhaftes" schimpfte sie und strafte die beiden im Anschluss mit Ignoranz.

"Hypnose lebt wirklich von den Teilnehmenden und wie die reagieren. Da kommt wirklich dann die eigene Persönlichkeit stark raus", stellte der Zauberer im Gespräch mit TAG24 klar.