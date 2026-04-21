Zwei neue Sterne an Sachsens Schlagerhimmel? Dieser Song wird "heiß, pikant und nass"

Dresden - Eine frische Brise zieht durchs Schlagerland Sachsen . Diese zwei Sänger wollen Euch mit ihrem Debüt-Hit mal so richtig ins Schwitzen bringen.

Die beiden Künstler "Luis La Metta" und Antonia "Sternchen" Flache stehen kurz vor dem Release ihrer Debüt-Single "Sächsischer Schweiß". © Eric Münch

Draußen toben Wind und Regen, doch drinnen scheint sinnbildlich die Sonne, als sich TAG24 am Montagmittag mit den beiden Künstlern Antonia "Sternchen" Flache und "Luis La Metta" im Café "T1" am Kraftwerk Mitte in Dresden trifft.

Er in auffälligem Anzug mit Schlangenoptik und Herzchenkette, sie fast komplett in Weiß und mit knallrotem Lippenstift. Zusammen inszenieren sie sich gekonnt als schrilles Schlager-Ehepaar mit großen Ambitionen - und einer ordentlichen Prise Humor.

Alles, was sie sagten, könnte genauso gut Satire sein. Das wird bereits deutlich, als sie auf die Frage nach ihrem Alter schlicht erklären, dass sie zusammengerechnet fast 60 Jahre alt sind.

Durch getönte Brillengläser blitzt das Funkeln, während das Duo, das sich kurz vor Beginn der Corona-Pandemie kennengelernt hat, von seinem ersten gemeinsamen Projekt erzählt: Ein neuer Song mit dem Titel "Sächsischer Schweiß" soll am 1. Mai Premiere feiern und der sächsischen Schlagerszene neues Leben einhauchen.

Ihr Werk beschreiben die beiden Kanarienvögel metaphorisch als einen "bunten Blumenstrauß" mit Einflüssen aus verschiedenen Musikrichtungen. Antonia verspricht: "Es wird heiß, pikant und nass!"

Wer aufgrund des Songtitels an eine schweißtreibende Wanderung durch die Sächsische Schweiz denkt, liegt jedoch falsch. Vielmehr wollen die zwei jenes Gefühl beschreiben, das einen überkommt, "wenn man sich nach langer Zeit wieder trifft".

Das Coverbild, auf dem beide eingeölt und in enger Umarmung in der Sauna sitzen, verdeutlicht, wohin die musikalische Reise gehen soll.