Zwei neue Sterne an Sachsens Schlagerhimmel? Dieser Song wird "heiß, pikant und nass"
Dresden - Eine frische Brise zieht durchs Schlagerland Sachsen. Diese zwei Sänger wollen Euch mit ihrem Debüt-Hit mal so richtig ins Schwitzen bringen.
Draußen toben Wind und Regen, doch drinnen scheint sinnbildlich die Sonne, als sich TAG24 am Montagmittag mit den beiden Künstlern Antonia "Sternchen" Flache und "Luis La Metta" im Café "T1" am Kraftwerk Mitte in Dresden trifft.
Er in auffälligem Anzug mit Schlangenoptik und Herzchenkette, sie fast komplett in Weiß und mit knallrotem Lippenstift. Zusammen inszenieren sie sich gekonnt als schrilles Schlager-Ehepaar mit großen Ambitionen - und einer ordentlichen Prise Humor.
Alles, was sie sagten, könnte genauso gut Satire sein. Das wird bereits deutlich, als sie auf die Frage nach ihrem Alter schlicht erklären, dass sie zusammengerechnet fast 60 Jahre alt sind.
Durch getönte Brillengläser blitzt das Funkeln, während das Duo, das sich kurz vor Beginn der Corona-Pandemie kennengelernt hat, von seinem ersten gemeinsamen Projekt erzählt: Ein neuer Song mit dem Titel "Sächsischer Schweiß" soll am 1. Mai Premiere feiern und der sächsischen Schlagerszene neues Leben einhauchen.
Ihr Werk beschreiben die beiden Kanarienvögel metaphorisch als einen "bunten Blumenstrauß" mit Einflüssen aus verschiedenen Musikrichtungen. Antonia verspricht: "Es wird heiß, pikant und nass!"
Wer aufgrund des Songtitels an eine schweißtreibende Wanderung durch die Sächsische Schweiz denkt, liegt jedoch falsch. Vielmehr wollen die zwei jenes Gefühl beschreiben, das einen überkommt, "wenn man sich nach langer Zeit wieder trifft".
Das Coverbild, auf dem beide eingeölt und in enger Umarmung in der Sauna sitzen, verdeutlicht, wohin die musikalische Reise gehen soll.
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Dresdner Künstler kurz vor Schlager-Debüt: Plötzlich stolpert ein Fan ins Café
Luis La Metta stammt gebürtig aus Thüringen, lebt seit 13 Jahren in Dresden, auch wenn er sagt, dass er eigentlich "in der ganzen Welt" zu Hause ist. Als Veranstalter von Karaoke-Events oder Kinderdiscos weiß er bereits, wie er seine Fans dazu bringen kann, das Tanzbein zu schwingen oder mitzujaulen.
Nun also die nächste Stufe auf der Karriereleiter: "Ich habe das Gefühl, dass ich auch mal was zu sagen habe", sagt er kurz vor seinem Schlager-Debüt. Nach rund fünf Monaten an Vorbereitungen, Videodreharbeiten und Co. ist auch bei Antonia wenige Tage vor dem Release keine Anspannung zu spüren: "Als würde eine tiefe Ruhe einkehren", beschreibt sie ihre Gefühlslage.
Dass die zwei vor der Veröffentlichung ihres ersten Hits nicht so vor "sächsischem Schweiß" triefen, kommt dabei nicht von ungefähr. Es wirkt, als hätten sie bereits einen Erfolgsplan ausgeklügelt.
Wie dieser aussieht, zeigt sich, als während des Gesprächs - natürlich ganz zufällig - ein "Fan" in das kleine Café stolpert und nach Autogramm und Foto von Luis La Metta und Sternchen verlangt. Das Schlagerpärchen weiß offenkundig, was zu einer guten Promophase dazugehört.
Nach einer exklusiven Release-Party für ausgewählte Gäste wollen die beiden Künstler dann durch mehrere Einkaufszentren in Dresden und Umgebung touren, Autogramme verteilen und ihren Hit "Sächsischer Schweiß" präsentieren. Schlagerfans dürfen gespannt sein.
Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch, PR