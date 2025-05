Baustart nach Hängepartie: Hier entsteht ein neuer Einkaufsmarkt

Crimmitschau - Die Innenstadt von Crimmitschau (Landkreis Zwickau ) bekommt ein neues Edeka-Center. Die Bauarbeiten sind in vollem Gange. Noch in diesem Jahr soll das Mega-Center eröffnet werden.

"Der Bauherr plant die Eröffnung noch in diesem Jahr, ein weiterer Schritt hin zu einer attraktiven Innenstadt", kündigte Oberbürgermeister André Raphael (62, CDU) im Crimmitschauer Amtsblatt an.

Wie es mit der alten Edeka-Filiale an der Werdauer Straße weitergeht, will das Unternehmen demnächst mitteilen. © privat

Das neue Edeka-Center wird in einer gut erreichbaren Lage gebaut: Bahnhof und Markt sind nur wenige Gehminuten entfernt. Außerdem befindet sich das neu sanierte, ehemalige Schocken-Kaufhaus direkt gegenüber. Darin befindet sich unter anderem die Stadtbibliothek.

Doch was wird mit der etwa einen Kilometer entfernten Edeka-Filiale an der Werdauer Straße - wird diese nun geschlossen? Fakt ist: Die Filiale ist für den Ansturm an Kunden mittlerweile zu klein.

Das Unternehmen teilt dazu mit: "Für unseren bestehenden Markt auf der Werdauer Straße wird es ebenfalls eine geeignete Nachnutzungsmöglichkeit geben."

Zu gegebener Zeit will sich Edeka genauer dazu äußern, wie es mit der Filiale an der Werdauer Straße weitergeht.