"Bridgerton" bei Kerzenschein: Serienfans erwartet musikalisches Highlight
Limbach-Oberfrohna - "Bridgerton" ist seit Jahren eine der beliebtesten Netflix-Serien. Bevor die vierte Staffel nächste Woche erscheint, können sich Fans die Wartezeit mit einer musikalischen Überraschung in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) verkürzen.
Die Geschichte spielt im frühen 19. Jahrhundert in London und handelt von der wohlhabenden Familie Bridgerton. Im Zentrum stehen Liebe gegen alle Regeln und die Skandale der feinen Gesellschaft.
Besonders die klassisch interpretierten Melodien moderner Popsongs haben die Herzen vieler Zuschauer erobert.
Nun erwarten Fans sehnsüchtig die neue, vierte Staffel, die am 29. Januar erscheinen soll. In Limbach-Oberfrohna wird ihnen die Vorfreude versüßt.
Am 27. Januar gibt ein Streichquartett (Beginn: 19 Uhr) die bekanntesten Melodien und Lieder aus der beliebten Erfolgsserie in der Stadthalle zum Besten.
Ein besonderes Konzert nicht nur für "Bridgerton"-Fans
Ein Abend voller Eleganz und Romantik: "Das Licht von Hunderten Kerzen wird eine bezaubernde Atmosphäre für dieses Konzert schaffen", heißt es vom Veranstalter.
Ein besonderes Event, findet auch Wolfgang Dorn (64), Chef der Limbacher Stadthalle: "Wir freuen uns natürlich, wenn wir ein vielfältiges Programm anbieten können."
Das Konzert lockt nicht nur "Bridgerton"-Fans an. "Jeder, der gern klassische Musik hört, ist willkommen", so Dorn.
Tickets gibt es im Vorverkauf ab 38,90 Euro. Und wer in Limbach-Oberfrohna nicht dabei sein kann: Am 11. Februar macht die "Bridgerton"-Konzerttournee auch im Chemnitzer Carlowitz Congresscenter (VVK ab 39,90 Euro) Station.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Cinema Publishers Collection, PR