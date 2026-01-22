"Bridgerton" bei Kerzenschein: Serienfans erwartet musikalisches Highlight

Limbach-Oberfrohna - "Bridgerton" ist seit Jahren eine der beliebtesten Netflix -Serien. Bevor die vierte Staffel nächste Woche erscheint, können sich Fans die Wartezeit mit einer musikalischen Überraschung in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau ) verkürzen.

Seit dem Erscheinen der ersten Staffel 2020 ist "Bridgerton" eine der erfolgreichsten Serien der Streaming-Welt. © imago/Cinema Publishers Collection

Die Geschichte spielt im frühen 19. Jahrhundert in London und handelt von der wohlhabenden Familie Bridgerton. Im Zentrum stehen Liebe gegen alle Regeln und die Skandale der feinen Gesellschaft.

Besonders die klassisch interpretierten Melodien moderner Popsongs haben die Herzen vieler Zuschauer erobert.

Nun erwarten Fans sehnsüchtig die neue, vierte Staffel, die am 29. Januar erscheinen soll. In Limbach-Oberfrohna wird ihnen die Vorfreude versüßt.

Am 27. Januar gibt ein Streichquartett (Beginn: 19 Uhr) die bekanntesten Melodien und Lieder aus der beliebten Erfolgsserie in der Stadthalle zum Besten.