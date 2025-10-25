 766

Callenberger Hochzeitskapelle wird zum TV-Star

Vom Jawort zum TV-Star: Das Wedding-Planner-Paar Tino und Vivienne Taubert aus Callenberg ist bald in der neuen TLC-Doku "Wild Wild Wedding" zu sehen.

Von Raik Bartnik

Callenberg - "Wenn nicht wir, wer sonst?", fragen sich Tino (62) und Vivienne Taubert (48) fast verschmitzt. Im November steht das Wedding‑Planner-Paar aus Callenberg (Landkreis Zwickau) im Scheinwerferlicht einer neuen TV-Doku-Soap: "Wild Wild Wedding" (ab 10. November auf TLC).

Die Hochzeitskapelle in Callenberg wurde bereits zur besten Hochzeitslocation in Sachsen gewählt.
Das neue Format des noch weitgehend unbekannten Lifestyle-Realitysenders zeigt Hochzeiten jenseits davon, was man unter einem klassischen Jawort versteht - von Wikinger‑Trauung bis Monsun‑Strand‑Fiasko.

"Wir sind überglücklich. Dass unser tolles Projekt in der Sendung ist, das ist eine geniale Chance", sagt das Paar.

Ihre 2017 eröffnete Renaissance‑Kapelle aus Stein - exklusiv für freie und standesamtliche Trauungen mit Festsaal, Partyzone und Terrasse - gilt deutschlandweit als Highlight.

"Wir liegen bei 60 bis 70 exklusiven Hochzeitsfeiern pro Jahr inklusive freier Trauung. Immer nur eine Feier pro Tag", so Vivienne.

Dreh über mehrere Tage - und mittendrin die Tauberts als Hauptakteure

Tino (62) und Vivienne Taubert (48) gehören zu den Stars der neuen TV-Doku-Soap "Wild Wild Wedding".
Daniela und Gerd Müller heiraten in der Doku-Soap "Wild Wild Wedding" (TLC) in der Callenberger Kapelle.
Die Soap startet am 10. November, die Tauberts sind in den Folgen 3 bis 8 dabei - mehr Präsenz geht nicht.

Beim Casting wurden sie aktiv von der Produktionsfirma entdeckt: "Das Team hat recherchiert und ist auf uns aufmerksam geworden", so Tino. Als Location standen sie bei den "Bridebook‑Awards" schon auf Platz 2 deutschlandweit. Gedreht wurde über mehrere Tage pro Hochzeit - Vorbereitung, Trauung, Nachfeier.

"Der Aufwand war riesig", erinnert sich Vivienne. Auch im Showbiz sind sie keine Neulinge: Tino hat früher Bühnenbands für Musiker aufgebaut (Rod Stewart, Helene Fischer), Vivienne sang im Hintergrund von Roland Kaiser oder Mireille Mathieu.

