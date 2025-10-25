Callenberger Hochzeitskapelle wird zum TV-Star
Callenberg - "Wenn nicht wir, wer sonst?", fragen sich Tino (62) und Vivienne Taubert (48) fast verschmitzt. Im November steht das Wedding‑Planner-Paar aus Callenberg (Landkreis Zwickau) im Scheinwerferlicht einer neuen TV-Doku-Soap: "Wild Wild Wedding" (ab 10. November auf TLC).
Das neue Format des noch weitgehend unbekannten Lifestyle-Realitysenders zeigt Hochzeiten jenseits davon, was man unter einem klassischen Jawort versteht - von Wikinger‑Trauung bis Monsun‑Strand‑Fiasko.
"Wir sind überglücklich. Dass unser tolles Projekt in der Sendung ist, das ist eine geniale Chance", sagt das Paar.
Ihre 2017 eröffnete Renaissance‑Kapelle aus Stein - exklusiv für freie und standesamtliche Trauungen mit Festsaal, Partyzone und Terrasse - gilt deutschlandweit als Highlight.
"Wir liegen bei 60 bis 70 exklusiven Hochzeitsfeiern pro Jahr inklusive freier Trauung. Immer nur eine Feier pro Tag", so Vivienne.
Dreh über mehrere Tage - und mittendrin die Tauberts als Hauptakteure
Die Soap startet am 10. November, die Tauberts sind in den Folgen 3 bis 8 dabei - mehr Präsenz geht nicht.
Beim Casting wurden sie aktiv von der Produktionsfirma entdeckt: "Das Team hat recherchiert und ist auf uns aufmerksam geworden", so Tino. Als Location standen sie bei den "Bridebook‑Awards" schon auf Platz 2 deutschlandweit. Gedreht wurde über mehrere Tage pro Hochzeit - Vorbereitung, Trauung, Nachfeier.
"Der Aufwand war riesig", erinnert sich Vivienne. Auch im Showbiz sind sie keine Neulinge: Tino hat früher Bühnenbands für Musiker aufgebaut (Rod Stewart, Helene Fischer), Vivienne sang im Hintergrund von Roland Kaiser oder Mireille Mathieu.
Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold, Warner Bros. Discovery Inc.