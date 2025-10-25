Callenberger Hochzeitskapelle wird zum TV-Star

Callenberg - "Wenn nicht wir, wer sonst?", fragen sich Tino (62) und Vivienne Taubert (48) fast verschmitzt. Im November steht das Wedding‑Planner-Paar aus Callenberg (Landkreis Zwickau ) im Scheinwerferlicht einer neuen TV-Doku-Soap: "Wild Wild Wedding" (ab 10. November auf TLC).

Die Hochzeitskapelle in Callenberg wurde bereits zur besten Hochzeitslocation in Sachsen gewählt. © Uwe Meinhold

Das neue Format des noch weitgehend unbekannten Lifestyle-Realitysenders zeigt Hochzeiten jenseits davon, was man unter einem klassischen Jawort versteht - von Wikinger‑Trauung bis Monsun‑Strand‑Fiasko.

"Wir sind überglücklich. Dass unser tolles Projekt in der Sendung ist, das ist eine geniale Chance", sagt das Paar.

Ihre 2017 eröffnete Renaissance‑Kapelle aus Stein - exklusiv für freie und standesamtliche Trauungen mit Festsaal, Partyzone und Terrasse - gilt deutschlandweit als Highlight.

"Wir liegen bei 60 bis 70 exklusiven Hochzeitsfeiern pro Jahr inklusive freier Trauung. Immer nur eine Feier pro Tag", so Vivienne.