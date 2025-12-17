Umstrittene Kunst: Riesige Horror-Figur begrüßt Weihnachtsmarkt-Besucher in Sachsen

Zwickau - Wer dieser Tage auf den Weihnachtsmarkt in Zwickau geht, kommt womöglich an einer Hausfassade vorbei, auf der ein riesiges Graffito angebracht ist. Zu sehen ist eine wahre Horror-Figur mit "Micky Maus"-Touch. Was steckt dahinter?

Auf dem Zwickauer Marienplatz sorgt aktuell eine Horror-Figur für Aufsehen. Sie thront an einer Hausfassade, direkt am Eingang des Weihnachtsmarktes. © Ralph Kunz

Gerade zum Advent ist der Marienplatz gut gefüllt - zahlreiche Menschen strömen auf den Weihnachtsmarkt. An einer Hausfassade, direkt gegenüber vom Dom, thront seit Kurzem ein riesiges Graffito an einer Hauswand. Es zeigt den US-amerikanischen Rocker Marilyn Manson (56). Gleichzeitig stellt es eine Reproduktion des Künstlers Gottfried Helnwein (77) dar.

Einige Menschen laufen einfach vorbei, andere schauen nach oben, blicken interessiert auf die schaurige Zeichnung, andere schütteln den Kopf. So auch eine Passantin. Sie schimpft: "Gerade für Kinderaugen ist das überhaupt nichts. Es gibt auf der Welt schon so viele schlimme Dinge. Was soll mir dieses Motiv sagen?"

Auch in den sozialen Medien scheiden sich die Geister - die einen feiern das Graffito, andere schimpfen. Ein derartiges Bild passe nicht zu Zwickau, heißt es oft.

TAG24 fand heraus: Das Kunstwerk wurde vom Zwickauer Bauunternehmer Kurt Fliegerbauer in Auftrag gegeben. "Es war völlig klar, dass das Motiv eine Diskussion auslöst. Die jungen Leute finden es toll, die älteren weniger", sagt Fliegerbauer im Gespräch mit TAG24.

Die "Horror-Figur" passe allerdings in die aktuelle Zeit, führt der Bauunternehmer aus: "Wir leben in einer Zeit voller Menschenrechtsverletzungen auf der ganzen Welt."