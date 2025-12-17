Umstrittene Kunst: Riesige Horror-Figur begrüßt Weihnachtsmarkt-Besucher in Sachsen
Zwickau - Wer dieser Tage auf den Weihnachtsmarkt in Zwickau geht, kommt womöglich an einer Hausfassade vorbei, auf der ein riesiges Graffito angebracht ist. Zu sehen ist eine wahre Horror-Figur mit "Micky Maus"-Touch. Was steckt dahinter?
Gerade zum Advent ist der Marienplatz gut gefüllt - zahlreiche Menschen strömen auf den Weihnachtsmarkt. An einer Hausfassade, direkt gegenüber vom Dom, thront seit Kurzem ein riesiges Graffito an einer Hauswand. Es zeigt den US-amerikanischen Rocker Marilyn Manson (56). Gleichzeitig stellt es eine Reproduktion des Künstlers Gottfried Helnwein (77) dar.
Einige Menschen laufen einfach vorbei, andere schauen nach oben, blicken interessiert auf die schaurige Zeichnung, andere schütteln den Kopf. So auch eine Passantin. Sie schimpft: "Gerade für Kinderaugen ist das überhaupt nichts. Es gibt auf der Welt schon so viele schlimme Dinge. Was soll mir dieses Motiv sagen?"
Auch in den sozialen Medien scheiden sich die Geister - die einen feiern das Graffito, andere schimpfen. Ein derartiges Bild passe nicht zu Zwickau, heißt es oft.
TAG24 fand heraus: Das Kunstwerk wurde vom Zwickauer Bauunternehmer Kurt Fliegerbauer in Auftrag gegeben. "Es war völlig klar, dass das Motiv eine Diskussion auslöst. Die jungen Leute finden es toll, die älteren weniger", sagt Fliegerbauer im Gespräch mit TAG24.
Die "Horror-Figur" passe allerdings in die aktuelle Zeit, führt der Bauunternehmer aus: "Wir leben in einer Zeit voller Menschenrechtsverletzungen auf der ganzen Welt."
Graffiti-Künstler: "Bisher habe ich fast nur positives Feedback bekommen"
Der Bauunternehmer beauftragte Anfang November einen Künstler namens "Abyz_one" und den Zwickauer Graffiti-Sprayer Rico Gruner (45) - beide brachten das Motiv innerhalb von zwei Tagen an.
"Bisher habe ich fast nur positives Feedback zum Motiv bekommen", sagt Gruner. Nur eine Person habe ihm geschrieben und ihren Unmut ausgedrückt.
Verteidigen will sich Gruner allerdings nicht: "Ich war nur die ausführende Hand. Wir haben lediglich das Originalfoto von Gottfried Helnwein abgemalt."
Übrigens: Das Motiv hat Bauunternehmer Kurt Fliegerbauer vor allem in Hinblick auf ein internationales Urban-Art-Festival anbringen lassen, das im kommenden Jahr in Zwickau stattfinden soll. Bis dahin soll der Rocker Marilyn Manson weiterhin über dem Marienplatz thronen.
Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz (2)