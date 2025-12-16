Hier geht's nicht um die Wurst: Dieser Einkaufsmarkt hat jetzt 'ne vegane Fleischtheke
Crimmitschau - Große Premiere in Crimmitschau (Landkreis Zwickau): Am Dienstag präsentierte das neue Edeka-Center eine vegane Fleischtheke. Egal ob Bratwurst, BBQ-Medaillons oder Putenstreifen - alles erinnert an eine ganz normale Fleischtheke. Der Unterschied: Die Produkte wurden auf Soja-, Erbsen- oder Linsenbasis hergestellt.
Alle Lebensmittel kommen von der "Veganen Fleischerei" aus Dresden. Andreas Henning (35), einer der Gründer des Unternehmens, freut sich, dass die Fleisch-Alternativen so gut ankommen: "Unser Ziel ist es, den Menschen Veganismus näherzubringen."
Bereits am Dienstagmorgen zur Eröffnung des neuen Edeka-Centers herrschte an der veganen Fleischtheke reger Andrang. Kunden konnten mehrere Produkte probieren - Eiersalat, Fleischsalat und vegane Wurst. Dabei wagten sich vor allem ältere Crimmitschauer an die Fleisch-Alternativen.
"Die vegane Lyoner und der Eiersalat wurden besonders gelobt", berichtet Henning.
Passend zur Weihnachtszeit können Kunden auch einen veganen Weihnachtsbraten mit winterlichen Gewürzen und getrockneten Früchten für knapp 21 Euro kaufen.
"Dieser wird mit einer hausgemachten Bratensoße verkauft", unterstreicht der Unternehmensgründer. Das Festessen basiert auf Weizenproteinen - für den typischen Braten-Geschmack wurden zudem Kidneybohnen, Tomaten, Rapsöl und Gewürze beigefügt.
Kunden sollten sich allerdings beeilen, so Henning. "Der Weihnachtsbraten ist gerade in unserem Onlineshop aktuell der Renner und schnell ausverkauft." Auch in Crimmitschau ist das Angebot limitiert.
Marktchef will neue Einkaufs-Maßstäbe setzen
Die veganen Produkte werden laut dem Unternehmen ohne künstliche Geschmacksverstärker hergestellt. Auch auf übermäßige Konservierungsmittel werde verzichtet. "Dadurch sollten unsere Produkte auch zeitnah aufgebraucht werden", sagt Henning.
Doch auch abseits der veganen Fleischtheke herrschte am Dienstag im neuen Edeka-Center großer Andrang.
Armin Fiedler, der bisher den Markt an der Werdauer Straße führte, will mit dem Neubau bewusst neue Maßstäbe setzen: "Viele Ideen, die ich schon lange hatte, kann ich nun endlich umsetzen."
Hervor sticht vor allem ein großer Bio-Bereich im Reformhaus-Stil, eine Frischfisch-Theke und ein eigener Bereich für Käse-Sommeliers. Alle 70 Mitarbeiter, die zuvor im Edeka-Markt an der Werdauer Straße beschäftigt waren, ziehen ebenfalls in den neuen Markt. Perspektivisch soll das Team auf rund 100 Beschäftigte anwachsen.
Insgesamt haben sich durch den Umzug sowohl die Ladenfläche als auch das Produktangebot verdoppelt, teilt das Unternehmen mit.
Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz (2)