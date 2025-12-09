Zwischen Tannenbaum und Trost: So läuft Weihnachten im SOS-Kinderdorf

Zwickau - Wie fühlt sich Weihnachten an, wenn Kinder nicht bei den eigenen Eltern aufwachsen? Im SOS-Kinderdorf im Zwickauer Stadtteil Oberplanitz heißt die Antwort: so normal wie möglich - mit viel Herz, ein bisschen Wehmut und ganz viel Zusammenhalt.

Zur Weihnachtsfeier im SOS-Kinderdorf Zwickau war auch der Weihnachtsmann da. © Sara Thiel/SOS-Kinderdorf

"Wir hatten gerade unsere große Kinderweihnachtsfeier auf dem Dorfplatz mit Zuckerwatte, Roster, Bastelständen und einer Fotowand", erzählt Leiterin Susanne Pohle (44), und man merkt, wie wichtig ihr dieser gemeinsame Start in die Festzeit ist.

"Alle Kinder haben gemeinsam gefeiert." Heiligabend selbst spielt sich dann nicht in einer großen Halle ab, sondern hinter vielen verschiedenen Haustüren.

Rund 60 Kinder leben aktuell im Kinderdorf: Die meisten in Wohngruppen, eine klassische Kinderdorf-Familie gibt es noch. Manche Kinder können an den Feiertagen zu ihren Eltern fahren, andere bleiben im Kinderdorf.

"Die Kinder, die hierbleiben, feiern ganz individuell in ihrem Haus. Jedes Team überlegt mit den Kindern: Was essen wir, wie verbringen wir den Abend?", sagt Pohle.