Deutliche Mehrheit für Klinik-Verbund im Landkreis Zwickau

Zwickau - Die Gründung der Klinik- und Pflegeverbund Landkreis Zwickau gGmbH ist beschlossene Sache.

Das Rudolf-Virchow-Klinikum in Glauchau wird mit der Pleißental-Klinik Werdau und der Heimbetriebsgesellschaft Kirchberg zusammengelegt. © Ralph Kunz

Am Montagnachmittag sprach sich der Kreistag mit "deutlicher Mehrheit" für den Verbund aus, wie das Landratsamt mitteilte.

"Mit diesem Schritt schaffen wir eine stabile und zukunftssichere Versorgungsstruktur, die nicht nur die Qualität der Gesundheitsversorgung stärkt, sondern auch eine solide wirtschaftliche Basis bietet", erklärte Landrat Carsten Michaelis (52, CDU) nach der Abstimmung.

Die Gründung vereint die Pleißental-Klinik Werdau, das Rudolf Virchow Klinikum Glauchau und die Heimbetriebsgesellschaft Kirchberg unter einem kommunalen Dach.