Deutliche Mehrheit für Klinik-Verbund im Landkreis Zwickau
Zwickau - Die Gründung der Klinik- und Pflegeverbund Landkreis Zwickau gGmbH ist beschlossene Sache.
Am Montagnachmittag sprach sich der Kreistag mit "deutlicher Mehrheit" für den Verbund aus, wie das Landratsamt mitteilte.
"Mit diesem Schritt schaffen wir eine stabile und zukunftssichere Versorgungsstruktur, die nicht nur die Qualität der Gesundheitsversorgung stärkt, sondern auch eine solide wirtschaftliche Basis bietet", erklärte Landrat Carsten Michaelis (52, CDU) nach der Abstimmung.
Die Gründung vereint die Pleißental-Klinik Werdau, das Rudolf Virchow Klinikum Glauchau und die Heimbetriebsgesellschaft Kirchberg unter einem kommunalen Dach.
Ziel ist es, die medizinische Versorgung der Bevölkerung langfristig zu gewährleisten, Synergieeffekte zu nutzen und stationäre und ambulante Behandlungen sowie die Langzeitpflege miteinander zu verbinden.
Titelfoto: Ralph Kunz