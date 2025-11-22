Schwerverletzte bei Unfall in Zwickau: Opel-Fahrer will fliehen und attackiert Polizisten

Zwickau - Dieser Crash hat juristische Folgen: Nachdem ein Mann in Zwickau bei einem Unfall eine Frau (83) schwer verletzt hat, versuchte er zu fliehen.

Bei einem Crash in Zwickau wurden zwei Personen schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Nach Angaben der Leitstelle fuhr der 23-Jährige am Freitagabend mit seinem Opel auf der Lengenfelder Straße, als er in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem VW zusammenstieß.

Dabei seien die 83 Jahre alte Fahrerin schwer und der 78-jährige Beifahrer leicht verletzt worden.

Wie ein Sprecher der Leitstelle mitteilte, soll der 23-Jährige versucht haben, vom Unfallort zu fliehen. Er habe Widerstand geleistet und dabei drei Beamte leicht verletzt.