Dieb klaut Kickern Spendenbox, jetzt gibt's ein Benefiz-Grillen

"Das Geld sollte eigentlich für unsere Nachwuchsmannschaften verwendet werden", so der Trainer. Die Sportler steckten den Kopf nicht in den Sand und riefen spontan zu einem Spenden-Grillen auf, und hofften "den Verlust so gut es geht auszugleichen".

Am Freitag wird in Oberlungwitz am Sportplatz in der Erlbacher Straße der große Grill angeheizt. Von 17 bis 20 Uhr gibt es alle Leckereien gegen eine Spende.