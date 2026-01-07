Dieses Tierheim in Sachsen hat Sonnen-Sorgen

Reinsdorf - Böse Überraschung im Tierheim am Vielauer Wald in Reinsdorf (Landkreis Zwickau ): Die erst zwei Jahre alte Photovoltaikanlage ist teilweise defekt.

Tierheimchefin Claudia Ruf (52) zeigt auf das Problem: Defekte Solarmodule sorgen für akute Brandgefahr. © Ralph Kunz

Zahlreiche Solarmodule und sogenannte Optimierer sind kaputt, die Anlage liefert deutlich weniger Strom als geplant. Schlimmer noch: Für das Hundehaus besteht erhöhte Brandgefahr, schnelle Handlung ist also zwingend erforderlich.

Dabei sollte das Projekt eigentlich Geld sparen. "Unser Ziel war kostenloser Strom für die Tiere", sagt Tierheim-Chefin Claudia Ruf (52). Die Firma, die die Paneele damals angebracht hatte, ist inzwischen insolvent, weshalb der Garantieanspruch ins Leere läuft.

Für den Austausch von 19 defekten Solarmodulen inklusive Demontage und Einbau werden rund 4900 Euro fällig. Eine Elektrofirma aus Wilkau-Haßlau übernimmt davon 25 Prozent - trotzdem bleiben für das Tierheim noch 3680 Euro, die aus eigener Kraft nicht zu stemmen sind.

Deshalb bitten sie jetzt um Unterstützung. "Jede selbst erzeugte Kilowattstunde spart Geld, das wir direkt für unsere Tiere einsetzen können", so Ruf.