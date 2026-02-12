Er verging sich an einem Mädchen, auf das er aufpassen sollte: Haftstrafe für Kinderschänder

Zwickau - In Zwickau kassierte ein Kinderschänder die Quittung für sein Handeln. Während er auf die Tochter (heute 12) einer Bekannten aufpassen sollte, verging sich Daniel B. (37) an der Kleinen . Nun wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt.

Daniel B. (37) muss für vier Jahre ins Gefängnis. © Uwe Meinhold

Der Angeklagte hatte während des Prozesses gestanden.

"Das Gericht hat es als erwiesen erachtet, dass der Angeklagte mit der im Tatzeitraum (Juli 2023 bis Januar 2025) acht- bis elfjährigen Geschädigten in einer Vielzahl von Fällen versucht hatte, den Geschlechtsverkehr durchzuführen und diese hierbei sexuell angefasst hatte", so das Zwickauer Landgericht.

Als positiv wertete die Jugendkammer, dass Daniel B. umfassend geständig war, was seinem Opfer eine erneute Aussage ersparte.