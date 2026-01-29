"Fakt ist!" aus Zwickau: Warum dauert es Monate, bis man einen Facharzttermin bekommt?

Zwickau - Der Alte Gasometer in Zwickau wurde am Mittwochabend zum politischen Brennpunkt: Der MDR lud zu seiner Talksendung "Fakt ist! - Die Bürgerarena". Bei dem 90-Minuten-Live-Talk mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) und Sozial- und Gesundheitsministerin Petra Köpping (67, SPD) ging es nicht um Parteipolitik, sondern um die echten Sorgen der Menschen im Freistaat.

Andreas F. Rook (59, v.l.), MDR-Politikchefin Uta Deckow (54), Sozial- und Gesundheitsministerin Petra Köpping (67, SPD) und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU). © Ralph Koehler/Propicture

Im Talkformat, das 90 Minuten live aus Zwickau gesendet wurde, bestimmten die Zuschauer selbst, welche Themen auf den Tisch kommen. Wirtschaftskrise, Bahnverbindungen, Gesundheit und Pflege waren Schwerpunkte - alles Fragen, die viele im Land umtreiben.

Bereits vorab war klar: Die Nachfrage war groß. Nach MDR-Angaben hatten sich mehr als 600 Menschen beworben, etwa die Hälfte konnte bei der Bürgerarena live im Publikum sitzen und ihre Fragen persönlich an die Landesregierung zu richten.

Eine der ersten Wortmeldungen traf gleich einen Nerv: Warum dauert es Monate, bis man einen Facharzttermin bekommt - und was unternimmt die Staatsregierung konkret dagegen?

Die Frage zielte direkt auf die Gesundheitsministerin und brachte lange Wartezeiten, Ärztemangel und ländliche Versorgung auf den Tisch.