Simson-Treffen in Zwickau: Polizei zieht Bilanz

Zwickau - Knatternde Mopeds auf dem Flugplatz: Von Donnerstag bis Sonntag fand das größte Simson-Treffen Deutschlands in Zwickau statt. Tausende Besucher waren gekommen, Hunderte Polizeikräfte im Einsatz. Die Beamten ziehen trotz einzelner Zwischenfälle eine positive Bilanz.

Insgesamt 5840 Teilnehmer zählte das Simson-Treffen in Zwickau. Von Donnerstag bis Sonntag drehte sich alles um das DDR-Kult-Moped. © Sebastian Willnow/dpa

Bereits am Donnerstagmorgen reisten zahlreiche Simson-Fans zum Zwickauer Flugplatz. Laut Polizeiangaben kam es zu "geringen Verkehrseinschränkungen". Die Anreise verlief reibungslos.



Auf dem Festivalgelände waren zahlreiche Beamte vor Ort. Sie standen als Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung.



Ausgerechnet drei dieser Polizisten wurden am Freitag durch einen Festival-Teilnehmer (25) verletzt. Der Mann beschleunigte - offenbar mit Absicht - sein Quad neben den Beamten so stark, dass es heftig knallte. Die drei Polizisten erlitten ein Knalltrauma und wurden verletzt.



Zudem sorgte am Sonntagmorgen ein weiterer Mann (25) für Ärger. Er soll Pyrotechnik in die Luft gejagt haben. Die Polizei knöpfte sich den 25-Jährigen vor.

Bei einer Befragung gab er an, Drogen dabeizuhaben. Die Beamten durchsuchten den Deutschen und fanden knapp 100 Gramm Cannabis und Rückstände von Amphetaminen.

Für den Besucher war das Party-Wochenende beendet - er flog vom Festival. Anzeigen gab's hinterher.