Knalltrauma! Drei Polizisten auf Simson-Treffen verletzt und dienstunfähig

Zwickau - Unfassbar! Auf dem Simson-Treffen in Zwickau sind am Freitag drei Polizisten so sehr verletzt worden, dass sie aktuell dienstunfähig sind. Ein Quad-Fahrer hatte neben den Beamten so stark beschleunigt, dass die Polizisten ein Knalltrauma erlitten.

Der Flugplatz in Zwickau verwandelte sich am Wochenende in ein großes Festival-Gelände. Deutschlands größtes Simson-Treffen lockte zahlreiche Besucher an. (Archivfoto) © Ralph Kunz

Der Vorfall spielte sich am Freitagabend ab. Auf dem Festivalgelände des Zwickauer Flugplatzes waren drei Polizisten in ihrer Funktion im Kommunikationsteam unterwegs.



Plötzlich passierte es: Ein Quad-Fahrer (25) hielt mit seinem Gefährt neben den Beamten an. Anschließend drückte er aufs Gas und beschleunigte sein Quad so stark, dass es heftig knallte.

"Da in dem Quad kein Schalldämpfer verbaut war, erlitten die drei Beamten, die unmittelbar daneben standen, ein Knalltrauma und sind aktuell nicht dienstfähig", so eine Polizeisprecherin.

Gegen den deutschen Quad-Fahrer ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung. Zudem war das Simson-Treffen für den 25-Jährigen vorbei - er bekam einen Platzverweis.