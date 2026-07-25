Knalltrauma! Drei Polizisten auf Simson-Treffen verletzt und dienstunfähig
Zwickau - Unfassbar! Auf dem Simson-Treffen in Zwickau sind am Freitag drei Polizisten so sehr verletzt worden, dass sie aktuell dienstunfähig sind. Ein Quad-Fahrer hatte neben den Beamten so stark beschleunigt, dass die Polizisten ein Knalltrauma erlitten.
Der Vorfall spielte sich am Freitagabend ab. Auf dem Festivalgelände des Zwickauer Flugplatzes waren drei Polizisten in ihrer Funktion im Kommunikationsteam unterwegs.
Plötzlich passierte es: Ein Quad-Fahrer (25) hielt mit seinem Gefährt neben den Beamten an. Anschließend drückte er aufs Gas und beschleunigte sein Quad so stark, dass es heftig knallte.
"Da in dem Quad kein Schalldämpfer verbaut war, erlitten die drei Beamten, die unmittelbar daneben standen, ein Knalltrauma und sind aktuell nicht dienstfähig", so eine Polizeisprecherin.
Gegen den deutschen Quad-Fahrer ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung. Zudem war das Simson-Treffen für den 25-Jährigen vorbei - er bekam einen Platzverweis.
Suff-Mann randaliert auf Festivalgelände: Polizeizelle!
Auch ein weiterer Vorfall sorgte für Aufsehen. Ein betrunkener Festival-Teilnehmer (19) randalierte mitten in der Nacht, warf unter anderem einen Grill um. Die Polizisten schnappten sich den Suff-Mann. Dieser leistete massiven Widerstand gegen die Beamten und beleidigte sie.
Der Deutsche wurde über Nacht in eine Polizeizelle gebracht und musste am nächsten Morgen die Heimreise antreten. Auch er bekam entsprechende Anzeigen.
"Darüber hinaus wurden am Freitag und in der Nacht zum Samstag sechs Delikte mit verfassungsfeindlichem Hintergrund registriert", teilt die Polizei mit. Alle betroffenen Personen erhielten Hausverbot. Zudem wurde ein Diebstahl und ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erfasst.
Das Simson-Treffen in Zwickau zog von Donnerstag bis Sonntag zahlreiche Besucher an. Es ist die größte Veranstaltung dieser Art in Deutschland.
Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz (2), 123rf/huettenhoelscher