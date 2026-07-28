Trotz Verkaufs-Plattform "About You" bleibt sächsische Designerin ihrer Heimat treu

Zwickau - Von Zwickau ins große Online-Business: Designerin Sara Linke (33) präsentiert ihre Mode auf einer der umsatzstärksten Online-Modeplattformen Europas - About You. Damit leitet sie eines von wenigen sächsischen Modelabels auf der Plattform.

Zwei Oberteile von Sara Linke (33) sind bisher online auf aboutyou.de zu finden. © Uwe Meinhold

Der Schritt ist für die Designerin eine Chance: "About You ist ein sehr großer Markt, auf dem man viel finden und entdecken kann. Das passt von der Zielgruppe sehr gut." Also meldete sich Linke mit der Hoffnung an, Reichweite über die Plattform zu erhalten.

"Ich bin regional sehr bekannt. Über About You können jetzt auch Menschen meine Marke entdecken, die nicht aus der Region kommen."

Dass ihr Label nun neben großen Modemarken zu finden ist, ändert an ihrer Philosophie nichts. "Meine Brand ändert sich dadurch nicht. Ich mache deswegen keine andere Mode", sagt Linke. Statt auf Massenware setzt die Zwickauerin weiterhin auf Slow Fashion und Kleinserien.

Zum Start sind zunächst zwei zeitlose Oberteile online. Weitere Modelle sollen folgen. Die Abwicklung bleibt dabei in ihrer Hand. "Ich bin selbst dafür verantwortlich, die Ware zu verschicken. Dafür habe ich mir extra einen Labeldrucker gekauft."