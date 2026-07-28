Trotz Verkaufs-Plattform "About You" bleibt sächsische Designerin ihrer Heimat treu

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Die Zwickauer Designerin Sara Linke hat den Schritt gewagt und ist nun auf der Verkaufsplattform "About You" vertreten, ihrer Heimat bleibt sie aber treu.

Von Amelie Fromm

Zwickau - Von Zwickau ins große Online-Business: Designerin Sara Linke (33) präsentiert ihre Mode auf einer der umsatzstärksten Online-Modeplattformen Europas - About You. Damit leitet sie eines von wenigen sächsischen Modelabels auf der Plattform.

Zwei Oberteile von Sara Linke (33) sind bisher online auf aboutyou.de zu finden.
Zwei Oberteile von Sara Linke (33) sind bisher online auf aboutyou.de zu finden.  © Uwe Meinhold

Der Schritt ist für die Designerin eine Chance: "About You ist ein sehr großer Markt, auf dem man viel finden und entdecken kann. Das passt von der Zielgruppe sehr gut." Also meldete sich Linke mit der Hoffnung an, Reichweite über die Plattform zu erhalten.

"Ich bin regional sehr bekannt. Über About You können jetzt auch Menschen meine Marke entdecken, die nicht aus der Region kommen."

Dass ihr Label nun neben großen Modemarken zu finden ist, ändert an ihrer Philosophie nichts. "Meine Brand ändert sich dadurch nicht. Ich mache deswegen keine andere Mode", sagt Linke. Statt auf Massenware setzt die Zwickauerin weiterhin auf Slow Fashion und Kleinserien.

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Zum Start sind zunächst zwei zeitlose Oberteile online. Weitere Modelle sollen folgen. Die Abwicklung bleibt dabei in ihrer Hand. "Ich bin selbst dafür verantwortlich, die Ware zu verschicken. Dafür habe ich mir extra einen Labeldrucker gekauft."

Lokaler Handel bleibt Herzensprojekt

An ihrer Ideen-Wand sammelt Linke Entwürfe - hier hing zwei Jahre lang das Design für die Sternquell-Kollektion.
An ihrer Ideen-Wand sammelt Linke Entwürfe - hier hing zwei Jahre lang das Design für die Sternquell-Kollektion.  © Uwe Meinhold
Inspiriert von Kronkorken hat Linke Tops gestaltet, die zu ihrer Sommerkollektion passen.
Inspiriert von Kronkorken hat Linke Tops gestaltet, die zu ihrer Sommerkollektion passen.  © Uwe Meinhold

Trotz des Schritts auf die große Online-Bühne bleibt der lokale Handel für die Designerin ein Herzensprojekt. "Ich habe mein Studio bewusst in der Zwickauer Innenstadt, um sie mitzubeleben."

Ihre Verbundenheit zur Region zeigt sich auch in ihren Entwürfen. So gibt es in der aktuellen Sommerkollektion Tops mit Motiven, die von den Kronkorken der Sternquell-Bierbrause und des Sternquell-Radlers inspiriert sind.

"Im Sommer trinke ich gern die Grapefruit-Bierbrause. Das ist etwas Leichtes", erzählt sie. Auch das Vogtland spielt für die Designerin eine besondere Rolle. Mit der Region verbindet sie Heimat, Natur und Erholung. "Ich fahre gern dorthin, um mich aufzuladen."

Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold (2)

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