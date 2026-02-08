Havarie bei Straßenbahn: Plötzlich brennt der Stromabnehmer

Zwickau - Da staunten einige Zwickauer nicht schlecht: Mitten während der Fahrt fing eine Straßenbahn der Linie 4 plötzlich Feuer.

Der Stromabnehmer stand plötzlich in Flammen. © Ralph Köhler/propicture

Laut Informationen der Polizeidirektion Chemnitz geschah der Vorfall am Samstagabend etwa gegen 19 Uhr in Zwickau.

Die Straßenbahn der Linie 4 befuhr gerade die Leipziger Straße in Fahrtrichtung Pölbitz, als der Fahrzeugführer einen Feuerschein wahrnahm und in Höhe der Kolpingstraße die Bahn zum Stehen brachte.

Er evakuierte umgehend alle Fahrgäste und rief die Feuerwehr. Den herbeigerufenen Kameraden war die Lage schnell klar: Der Stromabnehmer der Tram hatte offenbar durch einen technischen Defekt Feuer gefangen.



Die Einsatzkräfte brachten den Brand unter Kontrolle und löschten das Feuer zügig. Die Straßenbahn war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Niemand wurde verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch unbekannt.