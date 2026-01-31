Millionen-Projekt: Eisenbahnknoten Zwickau wird saniert

Zwickau - Alte Brücken, überholte Gleise und Stellwerke: Die Eisenbahn-Infrastruktur in Zwickau muss dringend auf den aktuellen Stand gebracht werden. Nun gab es die Millionen-Freigabe aus Berlin. Mit diesem Geld soll der Eisenbahnknoten Zwickau komplett erneuert werden.

Auch der Zwickauer Bahnhof wird modernisiert. Die uralten Personentunnel sollen saniert werden. © Ralph Kunz

In dieser Woche wurde der Befreiungsschlag für die Region verkündet: Knapp 200 Millionen Euro fließen in den umfassenden Ausbau. CDU-Bundestagsabgeordneter Carsten Körber (46) und Verkehrsminister Patrick Schnieder (57, CDU) gaben grünes Licht für das Großprojekt.

"Ein großer Tag für Zwickau und die Umgebung", betonte Körber, der für die Region im Bundestag sitzt: "Ich freue mich sehr, dass dieses Projekt nun konkret umgesetzt wird."

Im Zuge der Bauarbeiten werden die Strecken zwischen Zwickau-Mosel und Lichtentanne modernisiert und ausgebaut.

Dazu stehen umfassende Bauarbeiten am Zwickauer Hauptbahnhof an - unter anderem sollen die uralten Personentunnel endlich erneuert werden. Auch die Leit- und Sicherungstechnik wird auf den neusten Stand gebracht. Zudem soll das historische Marientaler Viadukt saniert werden.



"Mit diesen Investitionen sichern wir nicht nur eine verbesserte Anbindung für Zwickau und die Region, sondern leisten einen entscheidenden Beitrag zum weiteren Ausbau der Sachsenmagistrale", sagt Körber.