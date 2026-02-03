Verrückt! Mann bedroht ÖPNV-Streikende mit Schwertern

Was für ein Irrsinn: Ein Mann bedrohte am Montag mehrere Teilnehmer des ÖPNV-Streiks in Zwickau mit Schwertern.

Von Julian Winkler

Zwickau - Irre Szenen am Montagnachmittag in Zwickau! Ein Mann (28) bedrohte mehrere Teilnehmer des ÖPNV-Streiks mit zwei Schwertern. Die Polizei rückte an, der 28-Jährige landete in einer Psychiatrie.

Ein Mann (28) bedrohte am Montag mehrere ÖPNV-Streikende mit Schwertern. Der Vorfall geschah gegen 14.20 Uhr in der Schlachthofstraße. Mehrere ÖPNV-Mitarbeiter hatten sich zum Streik versammelt, legten ihre Arbeit für mehr Erholung und höhere Zuschläge nieder.



Ein 28-jähriger Deutscher tauchte plötzlich auf - er bedrohte die Streikenden mit zwei Schwertern. "Außerdem beschädigte er aufgestellte Demonstrationsmittel", teilt die Polizei mit. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.