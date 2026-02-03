Verrückt! Mann bedroht ÖPNV-Streikende mit Schwertern
Zwickau - Irre Szenen am Montagnachmittag in Zwickau! Ein Mann (28) bedrohte mehrere Teilnehmer des ÖPNV-Streiks mit zwei Schwertern. Die Polizei rückte an, der 28-Jährige landete in einer Psychiatrie.
Der Vorfall geschah gegen 14.20 Uhr in der Schlachthofstraße. Mehrere ÖPNV-Mitarbeiter hatten sich zum Streik versammelt, legten ihre Arbeit für mehr Erholung und höhere Zuschläge nieder.
Ein 28-jähriger Deutscher tauchte plötzlich auf - er bedrohte die Streikenden mit zwei Schwertern. "Außerdem beschädigte er aufgestellte Demonstrationsmittel", teilt die Polizei mit. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
Die Beamten rückten an. Der 28-Jährige wurde anschließend in eine Psychiatrie gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/heiko119, 123rf/metelevan