Deich wird ausgebaut: Zwickau bekommt besseren Hochwasserschutz

Zwickau - Im Zwickauer Stadtgebiet stehen umfangreiche Hochwasserschutzmaßnahmen an. Die Landesdirektion hat eine Deicherneuerung genehmigt.

Die Zwickauer Mulde bei Pölbitz. Von der Pölbitzer Brücke bis zum Wehr in Crossen soll der Deich ausgebaut werden, für einen besseren Hochwasserschutz. © Ralph Kunz

Entlang des rechten Ufers der Zwickauer Mulde soll zwischen Pölbitzer Brücke und Crossener Wehr der bestehende Deich ausgebaut werden. Die Maßnahmen finden auf einer Länge von insgesamt 1,8 Kilometern statt.

"Ergänzend dazu wird das Vorland abgesenkt, um dem Fluss bei Hochwasser mehr Raum zu geben. Ziel ist es, die angrenzenden Wohngebiete zuverlässig vor Hochwasserereignissen zu schützen, wie sie statistisch etwa alle 50 Jahre auftreten", teilte die Landesdirektion mit.



"Hochwasserschutz ist immer auch Schutz von Menschen, Heimat und Lebensgrundlagen", betont der Präsident der Landesdirektion Sachsen, Béla Bélafi (52). "In Sachsen haben wir erlebt, welche Folgen extreme Hochwasserereignisse haben können. Die Genehmigung ist ein erster wichtiger Schritt, um Anwohnerinnen und Anwohner vor Ort künftig besser zu schützen und das Sicherheitsgefühl nachhaltig zu stärken", so Bélafi weiter.

Nicht nur der Deich soll ausgebaut werden, sondern auch das Vorland wird abgesenkt. Außerdem sind als Ergänzung bauliche Hochwasserschutzelemente vorgesehen, wo ein klassischer Deichbau nicht möglich ist.