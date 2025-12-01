Heftiger Auffahrunfall: VW knallt Hyundai ins Heck

Limbach-Oberfrohna - Heftiger Crash am Sonntagabend in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau )!

Am Sonntagabend krachte es auf der Hohensteiner Straße in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau). Ein VW fuhr einem Hyundai ins Heck. © Andreas Kretschel

Gegen 21.45 Uhr krachte es auf der Hohensteiner Straße gewaltig. Ein VW fuhr mit voller Wucht auf einen Hyundai auf. Beide Autos wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt.



Schnell rückten Rettungskräfte an, die Straße musste teilweise gesperrt werden.

Über Verletzte war zunächst nichts bekannt.