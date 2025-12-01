877
Heftiger Auffahrunfall: VW knallt Hyundai ins Heck
Limbach-Oberfrohna - Heftiger Crash am Sonntagabend in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau)!
Gegen 21.45 Uhr krachte es auf der Hohensteiner Straße gewaltig. Ein VW fuhr mit voller Wucht auf einen Hyundai auf. Beide Autos wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt.
Schnell rückten Rettungskräfte an, die Straße musste teilweise gesperrt werden.
Über Verletzte war zunächst nichts bekannt.
Im Einsatz waren Polizei und Feuerwehr. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Am späten Abend konnte die Straße wieder freigegeben werden.
Titelfoto: Andreas Kretschel