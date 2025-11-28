587
Ölfilm sorgt für Feuerwehreinsatz und Straßensperrung
Gersdorf - Feuerwehreinsatz in Gersdorf (Landkreis Zwickau)!
Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage mitteilte, ging die Meldung wegen Verunreinigung im Hegebach an der Hauptstraße gegen 10 Uhr ein.
Neben der Polizei waren die Freiwillige Feuerwehr Gersdorf und die Wasserbehörde des Umweltamts Landkreis Zwickau vor Ort.
Die Feuerwehrleute bauten eine Ölsperre auf dem Bach und verteilten Ölbindemittel und saugfähige Würfel auf der betroffenen Wasseroberfläche.
Die Hauptstraße musste zwischenzeitlich gesperrt werden.
Der Verursacher und um welche Flüssigkeit es sich bei dem öligen Schmutzfilm handelte, ist bislang noch unbekannt. Die Suche nach der Quelle dauert an.
Titelfoto: Andreas Kretschel