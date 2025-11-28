Ölfilm sorgt für Feuerwehreinsatz und Straßensperrung

Gersdorf - Feuerwehreinsatz in Gersdorf (Landkreis Zwickau )!

Am Freitagvormittag wurde auf dem Hegebach ein öliger Schmutzfilm entdeckt. © Andreas Kretschel

Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage mitteilte, ging die Meldung wegen Verunreinigung im Hegebach an der Hauptstraße gegen 10 Uhr ein.

Neben der Polizei waren die Freiwillige Feuerwehr Gersdorf und die Wasserbehörde des Umweltamts Landkreis Zwickau vor Ort.

Die Feuerwehrleute bauten eine Ölsperre auf dem Bach und verteilten Ölbindemittel und saugfähige Würfel auf der betroffenen Wasseroberfläche.

Die Hauptstraße musste zwischenzeitlich gesperrt werden.