Schock-Fund in Sachsen: Leiche an Zwickauer Mulde entdeckt

Am Montagvormittag wurde an der Zwickauer Mulde bei Remse (Landkreis Zwickau) eine Leiche gefunden. Die Polizei prüft aktuell die Identität der Person.

Von Julian Winkler

Remse - Schrecklicher Fund am Montagvormittag bei Remse (Landkreis Zwickau): Am Ufer der Zwickauer Mulde wurde eine Leiche gefunden.

Schock-Fund an der Zwickauer Mulde: Am Ufer wurde am Montag eine Leiche entdeckt.  © Andreas Kretschel

Feuerwehr und Polizei rückten zur Fundstelle aus. Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilt, müsse nun ein DNA-Test gemacht werden, um die Identität der Person herauszufinden.

Zur Todesursache ist derzeit nichts bekannt. Die Polizei könnte zum jetzigen Zeitpunkt auch eine Fremdeinwirkung nicht ausschließen, heißt es.


Auch die Feuerwehr war vor Ort.  © Andreas Kretschel

Ob es sich bei der gefundenen Person um die seit Monaten vermisste Frau (83) aus dem 15 Kilometer entfernten Lichtenstein handelt, ließ die Polizei offen.

Titelfoto: Andreas Kretschel

