18.669
Schock-Fund in Sachsen: Leiche an Zwickauer Mulde entdeckt
Remse - Schrecklicher Fund am Montagvormittag bei Remse (Landkreis Zwickau): Am Ufer der Zwickauer Mulde wurde eine Leiche gefunden.
Feuerwehr und Polizei rückten zur Fundstelle aus. Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilt, müsse nun ein DNA-Test gemacht werden, um die Identität der Person herauszufinden.
Zur Todesursache ist derzeit nichts bekannt. Die Polizei könnte zum jetzigen Zeitpunkt auch eine Fremdeinwirkung nicht ausschließen, heißt es.
Ob es sich bei der gefundenen Person um die seit Monaten vermisste Frau (83) aus dem 15 Kilometer entfernten Lichtenstein handelt, ließ die Polizei offen.
Titelfoto: Andreas Kretschel