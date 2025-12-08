Schock-Fund in Sachsen: Leiche an Zwickauer Mulde entdeckt

Remse - Schrecklicher Fund am Montagvormittag bei Remse (Landkreis Zwickau ): Am Ufer der Zwickauer Mulde wurde eine Leiche gefunden.

Schock-Fund an der Zwickauer Mulde: Am Ufer wurde am Montag eine Leiche entdeckt. © Andreas Kretschel

Feuerwehr und Polizei rückten zur Fundstelle aus. Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilt, müsse nun ein DNA-Test gemacht werden, um die Identität der Person herauszufinden.

Zur Todesursache ist derzeit nichts bekannt. Die Polizei könnte zum jetzigen Zeitpunkt auch eine Fremdeinwirkung nicht ausschließen, heißt es.



