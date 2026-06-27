Hunderte Kontrollen und Streifen und trotzdem keine Ruhe am Marienplatz

Zwickau - Der Zwickauer Marienplatz kommt nicht zur Ruhe. Erst Müll, Lärm und Angstgefühle auf der neu gestalteten Fläche vor dem wiedereröffneten Schocken-Gebäude , jetzt wieder Gewalt: Die Polizei musste erneut auf den frisch sanierten Innenstadtplatz ausrücken.

Bürgermeister Sebastian Lasch (49, SPD) hat eine erste Bilanz zu Vorfällen und Einsätzen am Zwickauer Marienplatz veröffentlicht. © Uwe Meinhold

Dort knallte es in dieser Woche zwischen zwei Jugendlichen (16 und 18). Eine Polizeisprecherin sagte, beide hätten sich gegenseitig Verletzungen beigebracht. Anwohner hatten sogar von Todesdrohungen berichtet, was die Polizei aber nicht bestätigte.

Einsatzkräfte liefen in dieser Woche mehrmals täglich Streife über den Marienplatz. Was als neuer Treffpunkt vor dem Schocken-Areal gedacht war, wird für viele Zwickauer immer mehr zur Problemzone.

Die Bilanz der vergangenen knapp vier Monate aus dem Rathaus liest sich heftig: 168 Fußstreifen, acht größere Einsätze, teils gemeinsam mit der Polizei. Dabei wurden laut Bürgermeister Sebastian Lasch (49, SPD) mehr als 700 Personen im Zusammenhang mit auffälligem Verhalten festgestellt.

In 30 Fällen ging es um Müll, Alkohol oder Jugendschutz. Verschiedene Jugendgruppen würden den Platz nutzen - darunter migrantische Jugendliche, Personen vor allem aus dem rechten Spektrum und ältere Trinker.