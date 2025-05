Influencer-Klub Delay Sports kommt im Juli nach Glauchau

Glauchau - Die Festtage beim VfB Empor Glauchau gehen weiter. Nach dem furiosen Run im Sachsenpokal, der die Muldestädter bis ins Halbfinale gegen Erzgebirge Aue führte sowie dem vorzeitigen Aufstieg in die NOFV-Oberliga Süd als Meister der Sachsenliga, steht nun das nächste Highlight an! Der Influencer-Klub Delay Sports wird am 26. Juli (15 Uhr) für ein Freundschaftsspiel in den Sportpark an der Meeraner Straße kommen.