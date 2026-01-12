Jugendbeirat kämpft für ICE "Zwickau"

Zwickau - 20 Jahre rollte ein ICE "Stadt Zwickau" durch Deutschland, bis der Zug Anfang 2024 ausgemustert wurde. Seitdem ist Zwickau aus dem Fernverkehr verschwunden . Das will der Zwickauer Jugendbeirat jetzt ändern und das Rathaus per Stadtratsvotum dazu auffordern, mit der Deutschen Bahn Kontakt aufzunehmen.

Finley Meyer (22) vom Jugendbeirat Zwickau: Er treibt den Vorstoß voran, dass wieder ein ICE den Namen "Zwickau" tragen soll. © Ralph Kunz

Jetzt äußert sich das offizielle Vertretungsgremium junger Zwickauer selbst: Für Vize-Chef Finley Meyer (22) geht es um mehr als Nostalgie: "Sehr viele junge Menschen sind deutschlandweit mit der Bahn unterwegs - sei es für Studium, Ausbildung, Arbeit oder Freizeit. Ein ICE mit dem Namen ‚Zwickau‘ wirkt dabei wie eine dauerhafte, positive Werbung für unsere Stadt."

Das sei gut fürs Image und könne sogar dazu beitragen, dass sich junge Menschen kurz- oder langfristig für Zwickau entscheiden, als Studienort oder Wohnort.

Besonders wichtig: Geld soll das Ganze nicht kosten. "Es ist der gelebte Verkehrsentwicklungsplan. Es kostet niemanden etwas, wir haben keine Ausgaben aus der Stadtkasse. Neues Jahr, neues Glück! Fürs Glück ist jetzt die Stadt zuständig."