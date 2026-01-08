Rätselhafter Vorstoß im Stadtrat: Zwickauer wollen "ihren" ICE zurück

Zwickau - Bekommt Zwickau "seinen" ICE zurück? Ein rätselhafter Vorstoß im Zwickauer Stadtrat sorgt derzeit für Gesprächsstoff. Auf der Homepage der Stadt ist ein Antrag "Namensgebung eines ICE auf die Stadt Zwickau" ohne weiteren Inhalt gelistet, der offenbar in der ersten Sitzung Ende Januar behandelt werden soll.

Ein Name auf Reisen: 2004 wurde der ICE 2 "Zwickau" am Hauptbahnhof getauft. © Marcus Richter

Zwickau war 20 Jahre lang (2004-2024) ICE-Stadt. Der Zug mit dem Namen "Stadt Zwickau" war deutschlandweit im Fernverkehr unterwegs, bis er 2024 klammheimlich von der Deutschen Bahn ausgemustert wurde.

Nach TAG24-Informationen kommt der Vorstoß nicht aus einer politischen Fraktion, sondern vom Jugendbeirat, dem offiziellen Vertretungsgremium junger Zwickauer. Das Gremium hält sich jedoch bislang bedeckt und ließ eine Anfrage unbeantwortet.

Das Thema soll nächste Woche zunächst im zuständigen Ausschuss hinter verschlossenen Türen vorberaten werden, hieß es aus dem Rathaus. Erst wenn von dort grünes Licht komme, werde der Antrag öffentlich. Grundsätzlich stoße die Idee bei der Stadt aber auf Zustimmung.

Ein ICE mit dem Schriftzug "Stadt Zwickau" würde bundesweit wahrgenommen. "Wünschenswert wäre aber - unabhängig von einer Namensgebung -, wenn die Anbindung der Stadt Zwickau an den Fernverkehr verbessert würde."