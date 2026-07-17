Gewalt, Lärm, Dreck: Zwickau prüft noch schärfere Maßnahmen am Problem-Hotspot

Zwickau - Noch mehr Kontrollen, ein Alkoholverbot bis 2028 und womöglich bald Kameras: Das Zwickauer Rathaus will am neuen Brennpunkt Marienplatz noch schärfere Maßnahmen ergreifen. Sogar der Stadtrat wird aus dem Sommerurlaub geholt.

Klare Ansage an den Zugängen: Auf dem Marienplatz gilt seit dem 4. Juli ein Alkoholverbot. © Uwe Meinhold

Pöbeleien, Schlägereien, Lärm und Dreck: Der Marienplatz ist seit der Umgestaltung Ende 2025 das Sorgenkind der Zwickauer Innenstadt.

Anfang Juli verhängte das Rathaus ein Alkoholverbot und sieht eine leichte Entspannung. "Die von uns ergriffenen Maßnahmen scheinen zu greifen", sagt Bürgermeisterin Silvia Queck (38, parteilos). "Allerdings ist es zu früh, um schon Entwarnung zu geben. Wir wollen das Alkoholverbot fortsetzen."

Das Verbot soll nun gleich für weitere zwei Jahre gelten. Doch dafür braucht es einen Beschluss durch den Stadtrat, der am 30. Juli außer der Reihe tagen wird.

Die Bürgermeisterin verweist auf konkrete Maßnahmen: Zwischen dem 4. und 13. Juli führten Ordnungsamt und Polizei 39 sogenannte Präsenzstreifen durch. Die Botschaft: Die Ordnungskräfte sind da - und sie bleiben sichtbar.

34 Verstöße oder andere Auffälligkeiten wurden festgestellt. Sechs Schilder weisen an den Zugängen auf die Verbotszone hin, außerdem verteilen die Ordnungskräfte deutsch- und englischsprachige Handzettel.