Mysteriöses Entensterben in Sachsen: Was ist hier los?

Glauchau – Ein mysteriöses Entensterben beschäftigt derzeit den Gründelpark in Glauchau (Landkreis Zwickau ). Spaziergänger entdeckten am Donnerstag mehrere tote Wildenten im Gründelteich. Das Veterinäramt des Landkreises Zwickau wurde informiert und geht nach bisherigen Erkenntnissen von Botulismus als Ursache aus.

Erst am Donnerstag entdeckten Parkbesucher tote Wildenten im Gründelteich. © Uwe Meinhold

"Als Ursache ist, begünstigt durch die hohen Außentemperaturen, eine Infektion mit Clostridien, der sogenannte Botulismus, bekannt", teilt das Veterinäramt mit.

Das Botulinumtoxin entsteht in stehenden Gewässern im Schlamm unter Sauerstoffabschluss. Die Wildenten erkranken an einer irreversiblen Nervenlähmung und sterben daran. Für Menschen besteht keine direkte Gefahr.

Als wichtigste Gegenmaßnahmen nennt das Veterinäramt einen Frischwasserzulauf sowie das Verbot, Wasservögel mit Brot zu füttern.

Die Stadt setzt deshalb auf die laufende Revitalisierung des Mühlgrabens, der den Gründelteich künftig dauerhaft mit frischem Wasser versorgen soll. Das Projekt soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein.