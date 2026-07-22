Mega-Event in Sachsen startet morgen: Tausende Teilnehmer erwartet, Stau-Alarm

Zwickau - Das wird ein Spektakel: Tausende Moped-Fans werden am Donnerstag nach Zwickau knattern. Auf dem Flugplatz steigt Deutschlands größtes Simson-Treffen. Der Veranstalter rechnet mit Tausenden Teilnehmern.

Dominic Würfel (40) organisiert das Treffen seit bereits 24 Jahren: "Wir rechnen - je nach Wetterlage - mit zwischen 6000 und 10.000 Besuchern." Die legendären DDR-Kult-Mopeds begeistern längst nicht nur Ostdeutsche. "Wir haben auch viele Besucher aus den alten Bundesländern", erzählt Würfel. Sogar aus Tschechien, Ungarn und Russland reisten bereits Simson-Fans an, um ihre Fahrzeuge zu präsentieren und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Vor allem junge Menschen haben das Kult-Moped für sich entdeckt: "Die Mopeds können 60 km/h fahren, das macht sie so attraktiv", erklärt der Veranstalter. "Dazu kommt die einfache Technik. Ersatzteile gibt es bis heute, viele schrauben selbst an ihren Fahrzeugen." Das Treffen startet am Donnerstag. Um 12 Uhr öffnet das Gelände auf dem Flugplatz seine Tore. Das Event ist wie ein Festival aufgebaut - inklusive Campingplatz und Bühnenprogramm. "Wir haben mehrere Bands und DJs", sagt Würfel.

Tausende Simson-Fans werden von Donnerstag bis Sonntag nach Zwickau rollen - rund um den Veranstaltungsort kann es daher zu Stau kommen. © Ralph Kunz

Für Autofahrer dürfte es am Wochenende rund um den Flugplatz eng werden. Vor allem bei der An- und Abreise der Besucher rechnet die Polizei mit Staus auf der Reichenbacher Straße.

Mehrere Beamte werden am Wochenende im Einsatz sein und die Verkehrssituation überwachen. "Wie auch im letzten Jahr ist das Kommunikationsteam der Polizeidirektion Zwickau auf dem Veranstaltungsgelände präsent", teilt ein Polizeisprecher mit.



Zudem hat der Veranstalter gemeinsam mit den Beamten ein Sicherheitskonzept erstellt. "Wir arbeiten mit den Beamten super zusammen", betont Würfel.



Wer das größte Simson-Treffen von Donnerstag bis Sonntag besuchen möchte, kann auch jetzt noch Tickets online kaufen. An den Veranstaltungstagen gibt es Eintrittskarten an der Tageskasse.