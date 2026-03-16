Schon wieder Gartenlaube in Flammen! Unheimliche Brand-Serie in Glauchau geht weiter

Schon wieder Feuer-Alarm in Glauchau: Eine Gartenanlage brannte am Sonntagabend komplett ab. Zuvor kam es im Ortsteil Jerisau zu zahlreichen Bränden.

Von Julian Winkler

Glauchau - Treibt ein Feuerteufel in Glauchau (Landkreis Zwickau) sein Unwesen? Schon wieder brannte es in einer Gartenanlage im Ortsteil Jerisau. Der Sachschaden geht in die Tausende. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren und sucht Zeugen.

Feuerwehreinsatz am Sonntagabend in Glauchau: Schon wieder stand eine Gartenlaube in Flammen, schon wieder musste die Feuerwehr mit einem Großangebot anrücken.
Feuerwehreinsatz am Sonntagabend in Glauchau: Schon wieder stand eine Gartenlaube in Flammen, schon wieder musste die Feuerwehr mit einem Großangebot anrücken.  © Andreas Kretschel

Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr stieg dunkler Rauch aus der Gartenanlage "Schaffendes Volk" am "Erlensteg" auf. Als die Feuerwehr eintraf, stand eine Gartenlaube lichterloh in Flammen. "Das Feuer griff anschließend auf eine weitere Laube über", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Glücklicherweise hatten die Einsatzkräfte den Brand schnell im Griff. Wenig später waren die Flammen gelöscht.

Dennoch brannte eine Laube komplett nieder - übrig blieb nur noch Schutt und Asche. Das zweite Gartenhäuschen wurde leicht beschädigt. "Es entstand ein Sachschaden von etwa 7500 Euro", teilt die Polizei mit.

Noch am Sonntagabend kam ein Brandursachenermittler der Polizei zum Einsatz, ebenso am Montag. Die genaue Brandursache steht allerdings noch aus.

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Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat am Sonntagabend in der Nähe der Gartenanlage etwas beobachtet? Sind Euch möglicherweise verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Glauchau unter der Telefonnummer 03763/640 entgegen.

Immer wieder brennt es! Unheimliche Feuer-Serie in Glauchau nimmt kein Ende

Die Gartenlaube in der Anlage "Schaffendes Volk" brannte komplett nieder. Es war einer von vielen Bränden in den vergangenen Wochen im Ortsteil Jerisau.
Die Gartenlaube in der Anlage "Schaffendes Volk" brannte komplett nieder. Es war einer von vielen Bränden in den vergangenen Wochen im Ortsteil Jerisau.  © Andreas Kretschel

Obwohl die Ursache des Feuers noch nicht feststeht, deutet vieles auf Brandstiftung hin. Denn: Im Glauchauer Ortsteil Jerisau brannte es in den vergangenen Wochen immer wieder.

Zuletzt fackelte Anfang März ebenfalls eine Gartenlaube komplett ab, damals in der Anlage an der Reinholdshainer Straße. Zuvor wurde offenbar in der Alten Jerisauer Straße ein Carport angezündet - auch dieses Häuschen fiel dem Feuer zum Opfer.

Auch in den Wochen davor kam es in Jerisau/Lipprandis mehrfach zu Feuerwehreinsätzen. Unter anderem stand am Eschenweg ein Holzstapel in Flammen, in der Waldenburger Straße gerieten mehrere dünne Zweige in Brand.

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Auch zu diesen Bränden sucht die Polizei Zeugen unter der Telefonnummer 03763/640.

Titelfoto: Bildmontage: Andreas Kretschel (2)

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