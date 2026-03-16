Schon wieder Gartenlaube in Flammen! Unheimliche Brand-Serie in Glauchau geht weiter

Glauchau - Treibt ein Feuerteufel in Glauchau (Landkreis Zwickau ) sein Unwesen? Schon wieder brannte es in einer Gartenanlage im Ortsteil Jerisau. Der Sachschaden geht in die Tausende. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren und sucht Zeugen.

Feuerwehreinsatz am Sonntagabend in Glauchau: Schon wieder stand eine Gartenlaube in Flammen, schon wieder musste die Feuerwehr mit einem Großangebot anrücken. © Andreas Kretschel

Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr stieg dunkler Rauch aus der Gartenanlage "Schaffendes Volk" am "Erlensteg" auf. Als die Feuerwehr eintraf, stand eine Gartenlaube lichterloh in Flammen. "Das Feuer griff anschließend auf eine weitere Laube über", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Glücklicherweise hatten die Einsatzkräfte den Brand schnell im Griff. Wenig später waren die Flammen gelöscht.



Dennoch brannte eine Laube komplett nieder - übrig blieb nur noch Schutt und Asche. Das zweite Gartenhäuschen wurde leicht beschädigt. "Es entstand ein Sachschaden von etwa 7500 Euro", teilt die Polizei mit.

Noch am Sonntagabend kam ein Brandursachenermittler der Polizei zum Einsatz, ebenso am Montag. Die genaue Brandursache steht allerdings noch aus.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat am Sonntagabend in der Nähe der Gartenanlage etwas beobachtet? Sind Euch möglicherweise verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Glauchau unter der Telefonnummer 03763/640 entgegen.